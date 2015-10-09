Легенда "Барселоны" решил вернуться в футбол и выбрал клуб

42-летний бразилец Дани Алвес может вновь выйти на поле, начав карьеру в португальском "Сан-Жоау де Вер", недавно ставшем его совладельцем, передают Vesti.kz.

Алвес возвращается на поле?

Как сообщает The Touchline, Дани Алвес готов вернуться в профессиональный футбол. Бразилец может начать выступления за португальский клуб "Сан-Жоау де Вер" из третьего дивизиона. В настоящее время он занимается оформлением всех необходимых документов.

Источник отмечает, что Алвес не отказался от своей давней мечты — сыграть за сборную Бразилии на чемпионате мира 2026 года, хотя его участие в турнире кажется маловероятным.

Судебное прошлое

В 2025 году Дани Алвес был оправдан по делу об изнасиловании. Первоначальный приговор суда Барселоны (Испания) — 4,5 года тюрьмы — был отменён Уголовной палатой Верховного суда Испании из-за отсутствия достаточных доказательств вины, кроме показаний потерпевшей. Ранее футболист провёл год в тюрьме и был освобождён под залог 1 миллион евро до рассмотрения апелляции.

Карьера и достижения

Дани Алвес прославился как один из самых титулованных футболистов в истории, выиграв 43 трофея. Пик карьеры пришёлся на "Барселону" (2008–2016), где он завоевал 3 Лиги чемпионов и 6 чемпионатов Испании. Также значимые успехи пришли в "Севилье", "Ювентусе", ПСЖ и сборной Бразилии. Среди его достижений — 3 Клубных чемпионата мира, Кубки Италии и Франции, 5 Кубков Испании, Олимпийское золото и 2 Кубка Америки.

Капитан решил уйти из "Барселоны" из-за действий Флика

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!