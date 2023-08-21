Криштиану Роналду совершил омерзительный поступок и попал на видео

Португальский нападающий Криштиану Роналду, выступающий за саудовский "Аль-Наср", отметился некрасивым поведением на поле, сообщают Vesti.kz.

Инцидент произошел в финале Кубке арабских чемпионов против "Аль-Хиляля". В одном из моментов "Аль-Наср" готовился исполнить стандарт, а Роналду находился в штрафной соперника. Португалец пытался занять выгодную позицию, когда его оттолкнул игрок "Аль-Хиляля".

Тогда Роналду засунул руку под свою футболку, вытер свою спину, а после попытался прикоснуться к лицу соперника. Игрок "Аль-Хиляля" отмахнулся от этого действия и попытался апеллировать рефери, но тот не обратил на это внимания.

Видео с омерзительным поступком португальца опубликовал "Аль-Хиляль" на своей странице в Twitter.

Сам матч завершился победой "Аль-Насра" со счетом 2:1. В той игре Роналду оформил дубль и завоевал первый трофей с саудовским клубом.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ