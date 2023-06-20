Криштиану Роналду ответил, счастлив ли он в Саудовской Аравии

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду высказался о преимуществах лиги Саудовской Аравии. Португалец заявил, что выступление в этом чемпионате не сказывается на сборной, сообщают Vesti.kz.

"Я выступаю в Саудовской Аравии, но я также играю и в сборной и провёл уже три матча, так что это не влияет на мои позиции в национальной команде. Можно задать вопрос тренеру. Но я очень счастлив. Лига в Саудовской Аравии хороша. А теперь трансферы говорят сами за себя. Я счастлив и надеюсь забивать больше голов", – приводит слова Роналду O Jogo.

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Роналду перешел в "Аль-Наср" в январе этого года. Португалец провел 16 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, в которых забил 14 голов и сделал две результативные передачи.

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