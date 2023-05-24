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Криштиану Роналду оценил уровень чемпионата Саудовской Аравии

Криштиану Роналду оценил уровень чемпионата Саудовской Аравии
©ФК "Аль-Наср"

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду высказался об уровне чемпионата Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz. Португалец считает, что эта лига станет одной из сильнейших в мире.

"Лига Саудовской Аравии становится все сильнее, в следующем году она будет еще лучше. Шаг за шагом она станет одной из пяти лучших лиг мира. Но нужны время, игроки, инфраструктура. Однако я верю, что у этой страны удивительный потенциал, здесь удивительные люди. Лига будет отличной", – цитирует Роналду "Чемпионат".

Накануне Роналду забил победный гол в матче 28-го тура с "Аль-Шабабом" (3:2). Его "Аль-Наср" с 63 очками идет на втором месте в чемпионате, отставая на три балла от "Аль-Иттихада".

Ранее появилась информация, что португалец хочет покинуть "Аль-Наср". Причина - Роналду не устраивает инфраструктура Саудовской Аравии. Криштиану выступает за саудовский клуб с января 2023 года после скандального ухода из "Манчестер Юнайтед".

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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