Криштиану Роналду отрегировал на гибель Диогу Жоты: они играли за сборную

Нападающий садуовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду выразил соболезнования в связи с трагической гибелью своего партнера по сборной Португалии Диогу Жоты, передают Vesti.kz.

Форвард "Ливерпуля" и его младший брат 3 июля погибли в ДТП в Испании.

"Это не укладывается в голове. Только что мы были вместе в сборной, а потом ты женился. Я выражаю свои соболезнования и желаю всей силы мира вашей семье, твоей жене и вашим детям. Я знаю, что вы всегда будете с ними. Покойтесь с миром, Диогу и Андре. Мы все будем скучать по вам", – написал Роналду в соцсетях.

По информации СМИ, авария произошла на 65-м километре трассы А-52, недалеко от муниципалитета Паласьос-де-Санабрия. У Lamborghini, в котором Жота ехал со своим братом Андре Силвой, во время обгона другого автомобиля лопнула шина, после чего машина вылетела с дороги, перевернулась и загорелась. Позднее гибель футболиста подтвердила Португальская футбольная федерация (FPF).

С "Ливерпулем" португалец взял золото Английской премьер-лиги (АПЛ), Кубок Англии и два Кубка английской лиги. Всего за "красных" провел 182 матча, забив 65 мячей и сделав 26 ассистов.

В составе сборной Португалии Жота становился победителем Лиги наций УЕФА в 2019 и 2025 годах. В национальной команде нападающий провел 49 матчей и забил 14 мячей