Криштиану Роналду обделили в чемпионате Саудовской Аравии

Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду не попал в символическую сборную чемпионата Саудовской Аравии по итогам сезона-2022/23, сообщают Vesti.kz.

Атакующую тройку составили Фирас Аль-Брейкан, Мурад Батна (оба - "Аль-Фатех") и Одион Игало ("Аль-Хилаль"). Места в сборной также получили два одноклубника Роналду: защитник Гислен Конан и полузащитник Луис Густаво.

При этом некоторые болельщики и аналитики усомнились в таком выборе, поскольку в течение сезона Роналду забил 14 голов и отдал две голевые передачи в 16 играх. Это с учетом того, что португалец присоединился к "Аль-Насру" в январе.

Криштиану Роналду принял решение о завершении карьеры

Напомним, контракт форварда с клубом рассчитан на два года. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Символическая сборная выглядит так:

Вратарь: Марсело Гроэ ("Аль-Иттихад");

Защитники: Гислен Конан ("Аль-Наср"), Ахмед Шарахили ("Аль-Иттихад"), Ахмед Хегази ("Аль-Иттихад"), Мадалла Аль-Олайян ("Аль-Иттихад");

Полузащитники: Луис Густаво ("Аль-Наср"), Ромариньо ("Аль-Иттихад"), Алехандро Ромеро Гамарра ("Аль-Таавун");

Нападающие: Фирас Аль-Брейкан ("Аль-Фатех"), Одион Игало ("Аль-Хилаль"), Мурад Батна ("Аль-Фатех").

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева