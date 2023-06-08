Криштиану Роналду обделили в чемпионате Саудовской Аравии

Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду не попал в символическую сборную чемпионата Саудовской Аравии по итогам сезона-2022/23, сообщают Vesti.kz.
Атакующую тройку составили Фирас Аль-Брейкан, Мурад Батна (оба - "Аль-Фатех") и Одион Игало ("Аль-Хилаль"). Места в сборной также получили два одноклубника Роналду: защитник Гислен Конан и полузащитник Луис Густаво.
При этом некоторые болельщики и аналитики усомнились в таком выборе, поскольку в течение сезона Роналду забил 14 голов и отдал две голевые передачи в 16 играх. Это с учетом того, что португалец присоединился к "Аль-Насру" в январе.
Криштиану Роналду принял решение о завершении карьеры
Напомним, контракт форварда с клубом рассчитан на два года. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.
Символическая сборная выглядит так:
Вратарь: Марсело Гроэ ("Аль-Иттихад");
Защитники: Гислен Конан ("Аль-Наср"), Ахмед Шарахили ("Аль-Иттихад"), Ахмед Хегази ("Аль-Иттихад"), Мадалла Аль-Олайян ("Аль-Иттихад");
Полузащитники: Луис Густаво ("Аль-Наср"), Ромариньо ("Аль-Иттихад"), Алехандро Ромеро Гамарра ("Аль-Таавун");
Нападающие: Фирас Аль-Брейкан ("Аль-Фатех"), Одион Игало ("Аль-Хилаль"), Мурад Батна ("Аль-Фатех").
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