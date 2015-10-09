В Колумбии отменили самый нелепый гол сезона: мяч залетел в ворота от "пятой точки"

В колумбийском футболе случился эпизод, который теперь обсуждают больше, чем сам результат матча, передают Vesti.kz.

В 12-м туре Примеры "Индепендьенте Медельин" принимал "Хуниор", и во время игры нападающий гостей Гильермо Пайва оказался на газоне после стыка.

Казалось, эпизод для него закончен, но мяч совершенно случайно угодил прямо в Пайву и отскочил в ворота хозяев.

Игроки "Хуниора" уже было бросились радоваться, однако арбитр быстро охладил эмоции — взятие ворот отменили из-за офсайда.

В итоге встреча завершилась результативной ничьей 2:2, но именно этот курьезный момент стал главным украшением вечера. Кадры "голa задницей" разошлись по соцсетям, собрав миллионы просмотров и массу ироничных комментариев от болельщиков по всему миру.

"Кайрат" решил провести матч с "Реалом" без зрителей: известна причина