Каковы шансы Месси выиграть "Золотой мяч" в 2023 году. Специалисты дали ответ

Нападающий американского "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси считается явным фаворитом на "Золотой мяч" в 2023 году - приз лучшему футболисту мира, сообщают Vesti.kz.

36-летний форвард выиграл в составе сборной Аргентины чемпионат мира-2022 в Катаре, а также был признан лучшим игроком турнира. Кроме того, Месси помог "Пари Сен-Жермену" завоевать очередной титул в чемпионате Франции.



По данным испанских СМИ, специалисты оценивают вероятность победы Месси в борьбе за "Золотой мяч" в 75 процентов. Аргентинец значительно опережает норвежца Эрлинга Холанда, завоевавшего требл с "Манчестер Сити" и ставшего лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и английской премьер-лиги.

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Месси является рекордсменом по "Золотым мячам" - у него их семь. На две награды меньше у португальца Криштиану Роналду, выступающего за саудовский "Аль-Наср".

Напомним, торжественная 67-я церемония вручения "Золотого мяча" состоится в конце октября. Впервые в истории этой награды будут учитываться заслуги футболиста не за календарный год, а за сезон-2022/23.

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