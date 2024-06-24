Жене Месси пришлось пробиваться на матч Аргентины: видео конфуза

У супруги форварда сборной Аргентины Лионеля Месси Антонеллы Рокуццо возникли трудности с проходом на матч Кубка Америки против Канады, передает Vesti.kz.

Матч состоялся на "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте (США). Антонела прибыла с тремя детьми, родителями Месси и племенником футболиста. На зоне контроля Рокуццо остановили и попросили оставить на хранение кошелек, ведь аксессуары такого фасона относятся к категории предметов, которые нельзя заносить на стадион.

В результате завязалась небольшая дискуссия. В итоге Антонелле все же пришлось послушать охранников.

⚡ #AHORA | La seguridad le impidió a Antonella Roccuzzo ingresar con una cartera al estadio. La esposa de Messi tuvo que dejar sus pertenencias ya que la organización de la Copa América no permite el ingreso de ciertos elementos a los campos de juego. pic.twitter.com/x5sidGNKu9 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 21, 2024

Сам матч закончился победой Аргентины со счетом 2:0. Во втором туре группового этапа Аргентина встретится с национальной командой Чили, а завершит эту стадию матчем против сборной Перу под руководством Лионеля Скалони.

Добавим, что Месси состоит в отношениях с Антонеллой с 2008 года. Долгое время они жили в неформальном браке, официальная свадьба состоялась лишь 30 июня 2017 года через несколько дней после 30-летия футболиста. Пара воспитывает трех сыновей - Тьяго, Матео и Чиро.