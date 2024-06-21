Месси "огорчили" в первом матче Кубка Америки

В ночь с 20 на 21 июня прошел матч первого тура группового этапа Кубка Америки, в котором сборная Аргентины одержала уверенную победу над Канадой со счетом 2:0, сообщают Vesti.kz.

Матч группы A прошел в Атланте. Голы в составе сборной Аргентины у Хулиана Альвареса и Лаутаро Мартинеса. Лионель Месси отметился ассистом на Мартинеса.

Лучшим игроком матча был признан Альварес.

Во втором туре группового этапа Аргентина встретится с национальной командой Чили, а завершит эту стадию матчем против сборной Перу под руководством Лионеля Скалони.