Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Мировой футбол
Вчера 23:18
 

Известен топ-10 "Золотого мяча" - 2025: кто вошёл в список лучших футболистов планеты

  Комментарии

Поделиться
Известен топ-10 "Золотого мяча" - 2025: кто вошёл в список лучших футболистов планеты ©x.com/ballondor

Определилась десятка сильнейших игроков по итогам голосования за "Золотой мяч" - 2025, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Определилась десятка сильнейших игроков по итогам голосования за "Золотой мяч" - 2025, сообщают Vesti.kz.

В список вошли сразу четыре представителя ПСЖ - Усман Дембеле, Витинья, Ашраф Хакими и Нуну Мендеш.

Также в топ-10 оказались звёзды "Барселоны" Ламин Ямаль и Рафинья, полузащитник "Челси" Коул Палмер, лидер "Реала" Килиан Мбаппе, нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах и голкипер "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумма, который ещё недавно защищал цвета парижского клуба.

Кварацхелия обошел Винисиуса и Кейна в голосовании за "Золотой мяч"

 

Лига Европы 2025/26   •   Греция, Салоники   •   Общий этап, мужчины
24 сентября 21:45   •   не начат
ПАОК
ПАОК
(Салоники)
- : -
Маккаби Т-А
Маккаби Т-А
(Тель-Авив)
Кто победит в основное время?
ПАОК
Ничья
Маккаби Т-А
Проголосовало 3 человек

Реклама

Живи спортом!