Из Неймара и Месси, но без Роналду. Собран идеальный футболист

Экс-полузащитник сборной Бельгии и мадридского "Реала" Эден Азар собрал идеального футболиста, позаимствовав качества у разных игроков, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу французского "Лилля".
Бельгиец выбрал левую ногу аргентинца Лионеля Месси, свою правую ногу, игру головой ивуарийца Дидье Дрогба, технику бразильца Неймара и футбольный интеллект немца Тони Крооса.
При этом Азар проигнорировал португальскую звезду Криштиану Роналду.
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Напомним, что Эден объявил о завершении карьеры осенью 2023 года. Последним местом работы полузащитника был мадридский "Реал".
Цвета "королевского" клуба бельгиец защищал с 2019 года. В общей сложности Эден провел 76 матчей во всех турнирах, отметившись семью забитыми мячами и 12 голевыми передачами.
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