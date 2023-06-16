История с преемником Месси в ПСЖ получила продолжение

Рами Аббас Исса, агент форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в "Пари Сен-Жермен", сообщают Vesti.kz.

Ранее Sports Zone сообщил, что Салах может продолжить карьеру в ПСЖ. И якобы с ним уже провел встречу президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи, считающий египтянина достойной заменой Лионелю Месси, который ушел в "Интер Майами".

Вот что по этому поводу рассказал Рами Аббас Исса:

"Нет, он не встречался (с Аль-Хелаифи). Это если коротко".

В прошедшем сезоне АПЛ Салах сыграл 38 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 12 результативных передач. 31-летний форвард выступает за английский клуб с 2017 года. Его соглашение с "красными" рассчитано до 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Салаха в 70 миллионов евро.

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