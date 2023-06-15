ПСЖ выбрал нового звездного нападающего после ухода Месси

Египетский форвард Мохамед Салах может продолжить карьеру в ПСЖ, сообщает Sports Zone.

По данным паблика, президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи провел встречу с футболистом "Ливерпуля". Она состоялась в Марокко.

Аль-Хелайфи считает, что Салах станет достойной заменой Лионелю Месси, который ушел в "Интер Майами". Но провернуть эту сделку будет непросто.

В прошедшем сезоне АПЛ Салах сыграл 38 матчей, в которых забил 19 голов.