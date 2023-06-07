Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Комментарии

Исторический момент: сборная Бразилии по футболу сменила цвет формы перед матчем

Исторический момент: сборная Бразилии по футболу сменила цвет формы перед матчем
©Sky Sports

Впервые в своей истории сборная Бразилии будет играть в футболках черного цвета, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport24.

Отмечается, что смена цвета формы - часть антирасистской акции, которую Федерация футбола Бразилии подготовила к товарищескому матчу с Гвинеей. Традиционными желтыми цветами будут только номера игроков.

Черная футболка будет использоваться только в первом тайме. Товарищеский матч Бразилия - Гвинея запланирован на 17 июня.

Напомним, что ранее в чемпионате Испании по футболу произошел скандал. По ходу матча 35-го тура между "Валенсией" и "Реалом" нападающий мадридского клуба Винисиус Жуниор подвергся расистским оскорблениям. По данным твиттера Madrid Xtra, болельщики "Валенсии" кричали форварду "Винисиус, умри". После этого бразилец заплакал. "Сливочные" со своей стороны обратились в генпрокуратуру Испании по поводу оскорблений Винисиуса, а руководство Ла Лиги пообещало разобраться в ситуации.

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Бразилия

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 12:09
Мировой футбол
©Sky Sports Исторический момент: сборная Бразилии по футболу сменила цвет формы перед матчем
Сегодня , 11:52
Мировой футбол
©instagram.com/josemourinho Моуринью получил очень выгодное предложение из Саудовской Аравии
Сегодня , 10:41
Мировой футбол
©ФК "Аль-Наср" Роналду разрешили управлять трансферами в "Аль-Насре"
Сегодня , 10:26
Мировой футбол
©ФК "Манчестер Сити" Определен самый дорогой футболист мира
Сегодня , 10:11
Мировой футбол
©КФФ Связь Ибрагимовича с Казахстаном: жаловался на газон "Астана Арены" и "попал" в историю КПЛ
Сегодня , 09:30
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi Назван новый клуб Месси
Сегодня , 08:20
Мировой футбол
©instagram.com/lukamodric10 Появился новый инсайд о будущем Модрича
Сегодня , 07:25
Мировой футбол
©twitter.com/ittihad_en Бензема дал первый комментарий после перехода в новый клуб
Сегодня , 00:37
Мировой футбол
©twitter.com/ittihad_en Бензема подписал контракт с новым клубом
Вчера , 21:17
Мировой футбол
©instagram.com/xavi/ Тренер "Барселоны" объяснил, от кого зависит возвращение Месси
Вчера , 18:00
Мировой футбол
©twitter.com/ManCity Миллиарды евро. Названы самые дорогие футбольные бренды мира
Вчера , 16:12
Мировой футбол
©ПСЖ Месси попросил отложить переход в "Аль-Хиляль". Известна причина
Вчера , 13:49
Мировой футбол
©ФК "Аль-Наср" "Аль-Наср" нашел Роналду нового звездного партнера
Вчера , 10:01
Мировой футбол
©instagram.com/lukamodric10 Еще один топовый футболист перейдет в клуб из Саудовской Аравии
5 июня, 19:59
Мировой футбол
©ФК "Тобол" Стал известен новый клуб узбекского бомбардира после ухода из "Тобола"
5 июня, 19:27
Мировой футбол
©twitter.com/amerkel52 Футболист сборной Казахстана обратился к Ибрагимовичу
5 июня, 18:20
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi Вернется в "Барселону"? Стали известны подробности встречи отца Месси с руководством клуба
5 июня, 16:22
Мировой футбол
©twitter.com/realmadrid Стали известны детали контракта Бензема с новым клубом
5 июня, 15:24
Мировой футбол
©instagram.com/lukamodric10 Модрич вслед за Бензема собрался покинуть "Реал"
5 июня, 15:00
Мировой футбол
©instagram.com/cristiano Появился новый претендент на подписание Роналду: португалец может покинуть "Аль-Наср"
5 июня, 11:00
Мировой футбол
©instagram.com/k.mbappe Мбаппе озвучили условия для перехода в "Реал"
5 июня, 10:13
Мировой футбол
©footballhd.ru Уход Бензема из "Реала" стал сюрпризом для Анчелотти
5 июня, 09:17
Мировой футбол
©twitter.com/PSG Делегация из Саудовской Аравии прибыла в Париж и хочет закрыть сделку с Месси
5 июня, 08:40
Мировой футбол
©twitter.com/FCBarcelona "Барселона" завершила сезон поражением
5 июня, 08:21
Мировой футбол
©twitter.com/acmilan Ибрагимович не сдержал слез на прощальной церемонии. Плакали партнеры и болельщики
5 июня, 07:40
Мировой футбол
©twitter.com/acmilan Ибрагимович объявил о завершении карьеры
5 июня, 07:24
Мировой футбол
©Fútbol por Carve Определились все полуфиналисты МЧМ-2023 по футболу
4 июня, 23:50
Мировой футбол
©chelseablues.ru "Реал" готовит мегатрансфер: игрока хотят видеть Анчелотти и Перес
4 июня, 23:19
Мировой футбол
©twitter.com/JNavas Назван лучший игрок Лиги Европы-2022/2023
4 июня, 20:57
Мировой футбол
©instagram.com/donnarumma "Месси освистали?". Вратарь ПСЖ высказался об уходе аргентинца

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus