В "Интер Майами" сделали заявление о Месси после первого поражения в МЛС

Главный тренер "Интер Майами" Херардо Мартино объяснил, почему лидер команды Лионель Месси не сыграл в домашнем матче с "Монреалем" в рамках МЛС, передают Vesti.kz.

Без аргентинца "Интер Майами" потерпел первое поражение в сезоне, подробности - тут.

"Мы обсудили это около недели назад и решили, что независимо от того, что произошло в Нэшвилле, в этой игре он должен отдохнуть", - сказал Мартино.

Напомним, в ночь на 8 марта в первой игре 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с "Нэшвиллом" (2:2) Месси забил гол и едва не получил травму голени: на 72-й минуте защитник "Нэшвилла" Лукас Макнотон, выбивая мяч, по инерции попал аргентинцу в голень. После удара Лео несколько минут пролежал на поле, но серьезной травмы избежал.