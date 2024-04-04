"Интер Майами" разучился побеждать без Месси

Американский футбольный клуб "Интер Майами", за который выступает аргентинский нападающий Лионель Месси, продлили безвыигрышную серию до трех игр, передают Vesti.kz.

Накануне "Интер Майами" уступил "Монтеррею" (1:2) в первом матче 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Месси не попал в заявку на эту игру.

Таким образом, без Лио "цапли" одержали лишь одну победу в четырех последних играх. На этом отрезке у клуба также два поражения и одна ничья.

Последний раз Месси играл за "Интер Майами" 14 марта – в ответном матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с "Нэшвиллом" (3:1), в котором он и получил травму задней поверхности бедра.

На этой неделе аргентинец возобновил тренировки. Из-за травмы Месси пропустил последние три игры "Интер Майами" в МЛС, а также две игры сборной Аргентины.

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После семь игр сезона МЛС "Интер Майами" занимает в таблице Восточной конференции второе место. В нынешнем сезоне Месси принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами.