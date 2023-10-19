"Интер Майами" без Месси не может выиграть шестой матч подряд

В перенесенном матче МЛС "Интер Майами" принимал на своем домашнем стадионе в Форт-Лодердейле "Шарлотт" из одноименного города, штат Северная Каролина, передает Vesti.kz.

В игре не принимал участия аргентинский форвард Лионель Месси, что и привело к негативному исходу. Встреча завершилась со счетом 2:2, причем его команда отыгралась за несколько минут до завершения матча.

"Интер Майами" впервые не проиграл за три своих последних матча, но продлил безвыигрышную серию до шести встреч во всех турнирах. 22 октября соперники вновь сыграют друг против друга.

Месси ответил на вопрос об уходе в аренду

Сам аргентинец не принимал участия в матче из-за активности в сборной. Благодаря его дублю, Аргентине удалось обыграть Перу в отборе на чемпионат мира-2026 года.

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