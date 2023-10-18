Месси ответил на вопрос об уходе в аренду

Форвард "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси поделился своими планами на ближайшую перспективу после того, как его команда упустила шансы на участие в плей-офф МЛС, сообщают Vesti.kz.

Напомним, что "Интер Майами" упустил шансы на участие в плей-офф МЛС. В связи с этим Месси получит продолжительный отдых.

"Рассматриваю ли я возможность на время уйти в аренду после невыхода в плей-офф? Нет. Мне жаль, что мы не квалифицировались в плей-офф, хотя были очень близки. Я пропустил несколько последних игр. В нашей команде было несколько травм. Июль выдался очень тяжелым, мы играли каждые три дня, много путешествовали. Но мы выиграли турнир (Кубок лиг), который важен для клуба и для всего, что нас ждет в следующем году. Я продолжу тренироваться и сыграю в нашем следующем матче (против "Шарлотт"). Затем постараюсь в лучшем состоянии вернуться сюда (в сборную) в ноябре. После этого я буду наслаждаться отпуском в Аргентине. У меня впервые будет больше свободных дней в декабре, и я смогу со спокойствием провести их с близкими людьми. В январе я снова вернусь (в клуб), чтобы провести предсезонку. Начнем с нуля и будем готовиться к сезону наилучшим образом", - цитирует Месси ESPN.

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