Гвардиола удивил оценкой перехода Мбаппе в "Реал"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сделал заявление о переходе франузского форварда Киллиана Мбаппе в мадридский "Реал", передает Vesti.kz

Этим летом Киллиан ушел из "Пари Сен-Жермен" и подписал пятилетний контракт со "сливочными".

Pep Guardiola: "With Mbappé or without Mbappé, Real Madrid are always strong. That is the rival to beat in the Champions League, there is no doubt, they are the rival number one. If you meet Real Madrid, try to eliminate them. It’s motivation." pic.twitter.com/uAx3ELr1WT