Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Мировой футбол
Сегодня 21:43
 

Громкая сенсация произошла в матче соперника "Кайрата" по Лиге чемпионов

  Комментарии

Поделиться
Громкая сенсация произошла в матче соперника "Кайрата" по Лиге чемпионов ©x.com/ClubBrugge

"Брюгге" уступил на своем поле "Антверпену" в матче 16-го тура чемпионата Бельгии по футболу, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

"Брюгге" уступил на своем поле "Антверпену" в матче 16-го тура чемпионата Бельгии по футболу, сообщают Vesti.kz.

Матч в Брюгге завершился победой гостей со счетом 1:0. Победу "Антверпену" принес аргентинец Маурисио Бенитез, отличившийся на 88-й минуте.

Примечательно, что на 80-й минуте гости могли отличится с пенальти, но Фарук Адеками не смог реализовать одиннадцатиметровый.

Отметим, что у "Брюгге" 32 очка и второе место в таблице бельгийского чемпионата. "Антверпен" набрал 17 баллов и занимает 12 место.

 

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Жирона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
1 декабря 01:00   •   не начат
Жирона
Жирона
(Жирона)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Жирона
Ничья
Реал М
Проголосовало 85 человек

Реклама

Живи спортом!