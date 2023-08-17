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Гризманн оценил влияние Месси на футбол в США

Гризманн оценил влияние Месси на футбол в США
©instagram.com/intermiamicf/

Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн оценил влияние бывшего одноклубника Лионеля Месси на футбол в США, сообщают Vesti.kz.

Этим летом 36-летний аргентинец перешел в "Интер Майами" в качестве свободного агента. В шести матчах за новую команду Месси забил девять голов и сделал одну результативную передачу.

"Я слежу (за Месси). Лео – лучший в истории. Он собирает полные стадионы, много забивает и выигрывает матчи. Он невероятен, и я думаю, что приглашение Лео – лучшее, что сделала МЛС с точки зрения как маркетинга, так и футбола", - цитирует Гризманна ESPN.

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Напомним, Гризманн играл вместе с Месси за "Барселону". После француз вернулся в "Атлетико", в аргентинец перешел во французский "Пари Сен-Жермен".

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Метки:
Месси Лионель США Атлетико Мадрид

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