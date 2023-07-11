Гарет Бэйл сделал признание про конфликт с Криштиану Роналду

Экс-футболист мадридского "Реала" Гарет Бэйл рассказал о взаимоотношениях с бывшим одноклубником Криштиану Роналду. В частности, валлиец ответил, бы ли у него конфликт со звездным португальцем, сообщают Vesti.kz.

"Я слышал, что говорили о натянутых отношениях между мной и Криштиану. Однако у нас никогда не было проблем. Я вообще не припомню, чтобы с кем-то ссорился. Даже в тяжелые времена в раздевалке была хорошая атмосфера. Я провел отличное время в Мадриде", - передает слова 33-летнего валлийца The Times.

Напомним, Бэйл играл за "Реал" с 2013 по 2022 год. Валлиец провел за "королевский клуб" 258 матчей, забил 106 мячей и отдал 58 результативных передач. В составе мадридцев он пять раз выигрывал Лигу чемпионов.

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В январе 33-летний Бэйл объявил о завершении карьеры. За свою карьеру он выступал за английские "Саутгемптон" и "Тоттенхэм", клуб МЛС "Лос-Анджелес".

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