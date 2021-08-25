Футболист сборной Казахстана отправился на просмотр в европейский клуб

Нападающий сборной Казахстана по футболу Бауыржан Турысбек может продолжить карьеру в чемпионате Украины, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации источника, 29-летний форвард проходит просмотр в украинском клубе "Ингулец". Ранее президент клуба Александр Поворознюк говорил, что игрок сборной Казахстана находится в расположении его команды. Однако имени футболиста он называть не стал.

На данный момент "Ингулец" занимает последнее место в таблице чемпионата Украины, в активе команды очко после четырех туров.

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Напомним, сезон Турысбек начинал в "Жетысу". В составе талдыкорганского клуба он провел восемь матчей в КПЛ и забил два гола. В мае текущего года он покинул команду.

Также в карьере уроженца Алматы были "Тобол", "Шахтер", "Кайрат", сербские "Раднички" из Ниша, семейский "Спартак" и "Сункар". За сборную Казахстана Турысбек провел 14 матчей и забил три гола.

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