Футболист сборной Казахстана близок к переходу в европейский клуб

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал о том, что украинский клуб еще не завершил текущую летнюю трансферную кампанию, по-прежнему работая над усилением состава, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Сейчас у нас на просмотре находятся два футболиста - сборники своих стран. Один из Казахстана, другой из Туниса. Молодые ребята, думаю, что подпишем их. Фамилий пока называть не буду", - приводит слова Поворознюка ua-football.com.

Напомним, что после четырех туров "Ингулец" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе только одно очко.

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