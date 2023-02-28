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ФИФА присудила посмертную награду Пеле

ФИФА присудила посмертную награду Пеле
©instagram.com/pele

ФИФА присудила легендарному бразильскому нападающему Пеле награду "Лучший навсегда", сообщают Vesti.kz

Приз забрала супруга футболиста Марсия Аоки. А вручил его экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо.

 

Напомним, трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии по футболу Пеле умер в декабре в возрасте 82 лет. Он входит в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество голов за профессиональную карьеру - по некоторым источникам, на его счету 1281 гол.

Посмертную награду от ФИФА Пеле получил в рамках церемонии FIFA Football Awards 2022, которая состоялась в Париже. Лучшим футболистом 2022 года был признан аргентинец Лионель Месси. С полным списком призеров можно ознакомиться здесь.

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Метки:
Пеле ФИФА

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