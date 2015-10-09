Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Мировой футбол
Сегодня 17:49
 

ФИФА объявила о закрытии премии лучшему игроку года

  

ФИФА объявила о закрытии премии лучшему игроку года

Международная федерация футбола (ФИФА) официально прекращает вручение ежегодной премии The Best, которой отмечались лучшие игроки и тренеры сезона. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА, передают Vesti.kz.

Последним обладателем главной индивидуальной награды стал нападающий ПСЖ Усман Дембеле.

Начиная с 2026 года The Best будет заменена новым форматом награждения, который ФИФА запустит в партнёрстве со Спортивным советом Дубая — организатором Globe Soccer Awards. Об этом президент ФИФА Джанни Инфантино заявил во время World Sports Summit, прошедшего в ОАЭ.

По словам Инфантино, решение принято в рамках стратегии по интеграции футбольных наград в экосистему Globe Soccer и расширению глобального влияния ФИФА, в том числе на азиатском рынке. Глава организации подчеркнул, что Дубай является идеальной площадкой для проведения события мирового масштаба, которое будет отмечать не только спортивные достижения, но и вклад в развитие футбола за пределами поля.

В 2025 году лауреатами The Best стали Усман Дембеле (лучший игрок), Луис Энрике (лучший тренер) и Айтана Бонмати (лучшая футболистка).

Премия The Best вручалась с 2016 года, а первая церемония состоялась 9 января 2017 года в Цюрихе. Награда была учреждена после прекращения сотрудничества ФИФА с журналом France Football.

Криштиану Роналду "отрёкся" от премии The Best от ФИФА

