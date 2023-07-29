В "Фенербахче" отреагировали на информацию об интересе к Алипу

Член совета директоров турецкого "Фенербахче" Селахаттину Баки прокомментировал информацию об интересе клуба к защитнику "Зенита" и сборной Казахстана Нуралы Алипу, передают Vesti.kz со ссылкой на Metaratings.ru.

"Мы не делали предложение по покупке Алипа. Это неправда", - сказал Баки.

Ранее издание Takvim заявило о том, что стамбульский клуб сделал очередное предложение "Зениту" по Алипу.

Также сообщалось, что "Фенербахче" уже провел встречу с агентом игрока. Ранее "Зенит" установил на Алипа ценник в пять миллионов евро. Стамбульский клуб оценивает казахстанского защитника 2,5 - 3 миллиона евро.

что "Фенербахче" уже провел встречу с агентом игрока. Ранее "Зенит" установил на Алипа ценник в пять миллионов евро. Стамбульский клуб оценивает казахстанского защитника 2,5 - 3 миллиона евро.

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