Еврокубковый соперник "Тобола" неудачно начал новый сезон

Швейцарский "Базель" потерпел поражение в матче первого тура национального чемпионата. В гостях команда уступила "Санкт-Галлену", передают Vesti.kz.

Клуб, занявший пятое место в прошлом сезоне чемпионата Швейцарии, стартовал с поражения в новой кампании. В выездном матче с "Санкт-Галленом" команда проиграла со счетом 1:2.

На 38-й минуте хозяева вышли вперед после гола Виллима Геббельса, но ближе к перерыву счет стал равным после автогола Жулиана Вонмоса. На 69-й минуте за вторую желтую с поля был удален футболист "Базеля" Тьерно Барри, а на 87-й победу для "Санкт-Галлена" вырвал Лукас Гортлер.

Отметим, что в прошлом сезоне "Санкт-Галлен" занял шестую строчку в таблице чемпионата Швейцарии, отстав от "Базеля" всего на два пункта.

Напомним, что уже в четверг, 27 июля, в Швейцарии пройдет первая игра второго квалификационного раунда Лиги конференций между "Базелем" и "Тоболом". Ответная встреча состоится 3 августа в Костанае.

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