Экс-тренер "Кайрата" стал чемпионом с новым клубом

"Арис", который возглавляет экс-тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский, гарантировал себе чемпионство за тур до конца чемпионата Кипра по футболу, сообщают Vesti.kz.

Это случилось после того, как идущий вторым в турнирной таблице АПОЭЛ проиграл на выезде в 35-м туре "Аполлону" (2:3), отстав от "Ариса" на 6 очков за тур до конца сезона. Таким образом клуб из города Лимасол впервые в своей истории стал чемпионом страны.

Напомним, что 35-летний Шпилевский тренировал "Кайрат" в период 2018-2021 годов. С ним алматинский клуб завоевал чемпионское звание в 2020 году.

Белорусского специалиста уже признали лучшим тренером чемпионата Кипра.