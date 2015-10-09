Экс-игрок сборной Узбекистана завершил карьеру перед ЧМ-2026

Фланговый защитник "Согдианы" и бывший игрок сборной Узбекистана Станислав Андреев объявил о завершении игровой карьеры, передают Vesti.kz со ссылкой на Championat.asia.

Решение о завершении карьеры

37-летний футболист принял решение покинуть профессиональный спорт, чтобы сосредоточиться на тренерской деятельности. Андреев возглавит молодёжную команду "Согдианы" до 21 года, передавая свой опыт новым поколениям игроков.

Достижения в карьере

За свою карьеру Андреев стал четырёхкратным чемпионом Узбекистана и дважды выигрывал Кубок страны. В составе национальной сборной он провёл 40 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.

Отметим, что сборная Узбекистана впервые в истории квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт этим летом в США, Мексике и Канаде под руководством итальянского специалиста Фабио Каннаваро.

Узбекистан пошёл на жертвы ради ЧМ-2026

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!