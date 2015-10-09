Экс-игрок "Челси" вынужден завершить карьеру в 34 года: известны причины

Бразильский полузащитник Оскар, прославившийся выступлениями за лондонский "Челси", вынужден досрочно завершить профессиональную карьеру, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Goal.

Решение связано с выявленными проблемами с сердцем.

34-летний футболист был госпитализирован 12 ноября после планового медицинского обследования в "Сан-Паулу", во время которого он потерял сознание.

Врачи диагностировали у него вазовагальный обморок — состояние, которое влияет на сердечный ритм и артериальное давление.

Медицинские специалисты рекомендовали Оскару завершить карьеру на профессиональном уровне, учитывая потенциальные риски для здоровья.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!