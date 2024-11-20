Ди Мария объяснил разницу между Месси и Роналду

Вингер "Бенфики" Анхель Ди Мария рассказал о главных отличиях между португальцем Криштиану Роналду и аргентинцем Лионелем Месси, сообщают Vesti.kz.

"Я всегда говорил, что это два лучших игрока в истории. Но очевидно, что лучший, безусловно, Лео. Не только из-за восьми "Золотых мячей", которые он завоевал, но и из-за всего остального. Криштиану – это работа, работа и еще раз работа. Но Месси – это чистый талант, дар Божий. Ему не нужно делать ничего лишнего, чтобы быть лучшим. Криштиану приходилось усердно тренироваться, часами работать в тренажерном зале, совершенствовать свои удары и постоянно подталкивать себя. Но от игры Лео возникает ощущение, что он просто играет с друзьями. Вот почему разница между ними так велика. Лео нет равных", – сказал Ди Мария в интервью Clank.

Напомним, Месси за свою карьеру завоевал восемь "Золотых мячей" и является рекордсменом по этому показателю. Роналду, в свою очередь, выигрывал пять "Золотых мячей".

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При этом Ди Мария играл вместе с Криштиану за мадридский "Реал" с 2010‑го по 2014‑й год. В составе "королевского клуба" он выиграл чемпионат Испании, два Кубка Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

С Месси он выступал за сборную Аргентины. В ее составе Ди Мария выиграл чемпионат мира, Олимпийские игры, два Кубка Америки и Финалиссиму. Летом 2024 года Анхель объявил о завершении карьеры в национальной команде.

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