Чемпион мира призвал Мбаппе стать как Месси и Роналду
Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети, становившийся чемпионом мира 1998 года прокомментировал ситуацию Килиана Мбаппе в "Реале", сообщают Vesti.kz.
Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети, становившийся чемпионом мира 1998 года прокомментировал ситуацию Килиана Мбаппе в "Реале", сообщают Vesti.kz.
Ранее сообщалось, что в "Реале" пока недовольны игрой француза.
"Слишком рано говорить, что Мбаппе было бы лучше перейти в "Ливерпуль". Ему просто нужно показать, что у него есть характер и сила духа, чтобы все исправить. Ему нужно показать, что он может быть таким же, как Лионель Месси и Криштиану Роналду. Чтобы обрести стабильность, ему нужно проявить характер и лидерские качества", - сказал Пети Casino Hawks.
С момента летнего перехода в "Реал" Мбаппе провел 16 матчей за мадридский клуб. Звездный форвард отметился восемью голами и двумя результативными передачами, подтверждая свой статус одного из лучших игроков мира.
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