Чемпион мира ответил, кто лучше - Месси или Роналду: он играл с обоими

Полузащитник португальской "Бенфики" Анхель Ди Мария ответил на вопрос, кто лучший футболист в истории: Лионель Месси или Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

"Для меня Криштиану Роналду и Лионель Месси - лучшие футболисты в истории. Но очевидно, что Месси нельзя сравнивать ни с одним другим игроком", - приводит слова футболиста A Bolа.

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Напомним, Ди Мария играл вместе с Роналду за мадридский "Реал" с 2010‑го по 2014‑й год. В составе "королевского клуба" он выиграл чемпионат Испании, два Кубка Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

С Месси Ди Мария выступал за сборную Аргентины. В ее составе он выиграл чемпионат мира, Олимпийские игры, два Кубка Америки и Финалиссиму. Летом 2024 года Анхель объявил о завершении карьеры в национальной команде.

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