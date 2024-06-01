Бывший одноклубник "кинул" Роналду в вопросе про Месси

Итальянский защитник Леонардо Бонуччи, известный по выступлениям за туринский "Ювентус", сравнил атакующие действия португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси, передает Vesti.kz.

При этом с Роналду он несколько лет играл за итальянскую команду.

"С Лео мне было тяжелее, он более непредсказуем в своих действиях на поле. Роналду – идеальная, но более понятная машина", - передает слова Бонуччи Gazzetta dello Sport.

Напомним, что недавно Бонуччи объявил о завершении игровой карьеры. Месси в настоящий момент выступает за американский клуб "Интер Майами", а Роналду, в свою очередь, является игроком саудовского "Аль-Насра".

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