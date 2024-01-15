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Бекхэм показал фото с Месси стоимостью 400 миллионов евро

Бекхэм показал фото с Месси стоимостью 400 миллионов евро
©instagram.com/leomessi

Легенда мирового футбола и владелец клуба "Интер Майами" Дэвид Бекхэм опубликовал фотографию с тренировки, на которую попали главные звезды "Барселоны" четырехлетней давности, передает корреспондент Vesti.kz.

В кадре фигурирует легендарная четверка каталонского клуба аргентинец Лионель Месси, уругваец Луис Суарес, а также испанцы Жорди Альба и Серхио Бускетс.

Видно, что футболисты готовятся к сезону где-то в Майами. Такую четверку вместе в "Барселоне", мы могли видеть до 2020-го года, до того, как команду покинул Суарес.

В новом сезоне МЛС наверняка они составят костяк "Интер Майами", что заранее гарантирует клубу статус одного из фаворитов турнира. Отметим, что в пиковые года Месси стоил 180 миллионов евро, Суарес - 90, Бускетс - 80 и Альба - 70.

В совокупности эти игроки в период игры в каталонском клубе стоили 420 миллионов евро.

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Отметим, что новый сезон МЛС стартует 21 февраля.

Напомним, что 36-летний Месси с лета 2023 года выступает за "Интер Майами". В составе американского клуба аргентинец провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач, а также завоевал первый трофей, став самым титулованным футболистом в истории.

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Метки:
Месси Лионель Барселона

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