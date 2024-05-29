"Барселона" представила нового главного тренера

"Барселона" посредством своего официального сайта объявила о назначении немца Ханса-Дитера Флика на должность главного тренера, передает Vesti.kz.

59-летний специалист подписал с "сине-гранатовыми" контракт сроком до конца июня 2026 года. Флик находился без тренерской работы с сентября прошлого года после увольнения из национальной сборной Германии.

"Барселону" разнесли после увольнения Хави

Напомним, что на прошлой неделе каталонский клуб объявила о решении уволить Хави. Под руководством молодого тренера команда заняла второе место в последнем чемпионате Испании.

Хави возглавлял клуб из Испании с 2022 года.