Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Комментарии

"Барселона" представила нового главного тренера

"Барселона" представила нового главного тренера
©ФК "Барселона"

"Барселона" посредством своего официального сайта объявила о назначении немца Ханса-Дитера Флика на должность главного тренера, передает Vesti.kz.

59-летний специалист подписал с "сине-гранатовыми" контракт сроком до конца июня 2026 года. Флик находился без тренерской работы с сентября прошлого года после увольнения из национальной сборной Германии.

"Барселону" разнесли после увольнения Хави

Напомним, что на прошлой неделе каталонский клуб объявила о решении уволить Хави. Под руководством молодого тренера команда заняла второе место в последнем чемпионате Испании.

Хави возглавлял клуб из Испании с 2022 года.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Барселона Футбол

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 18:12
Мировой футбол
©ФК "Барселона" "Барселона" представила нового главного тренера
Вчера , 21:45
Мировой футбол
©instagram.com/cristiano Роналду узнал свое будущее в "Аль-Насре"
Вчера , 19:35
Мировой футбол
©ФК "Аль-Наср" Клуб Роналду "положил глаз" на звезду АПЛ
Вчера , 15:52
Мировой футбол
©ФК "Аль-Наср" Руни "предал" Роналду и выбрал Месси
Вчера , 14:56
Мировой футбол
©ФК "Аль-Наср" Криштиану Роналду сделал выбор между рекордами и командой
Вчера , 12:35
Мировой футбол
©instagram.com/cristiano/ instagram.com/leomessi/ Названое главное отличие между Месси и Роналду
Вчера , 11:00
Мировой футбол
©©ФК "Аль-Наср" Роналду сделал признание про свои рекорды
Вчера , 10:00
Мировой футбол
©ФК "Интер Майами" Месси "кинул" фанатов в США: они отомстили аргентинцу
Вчера , 08:40
Мировой футбол
©ФК "Аль-Наср" Криштиану Роналду установил два новых рекорда и вошел в историю футбола
Вчера , 07:40
Мировой футбол
©ФК "Аль-Наср" Роналду оформил "скрытый" покер и помог "Аль-Насру" выиграть последний матч сезона
Вчера , 00:01
Мировой футбол
©ФК "Интер Майами" Босой Месси раскатал Суареса и взорвал сети
27 мая, 23:34
Мировой футбол
©ФК "Реал Мадрид" Роналду? Фаворит "Золотого мяча" "отказался" от награды ради легенды
27 мая, 22:45
Мировой футбол
©twitter.com/AlNassrFC_EN/InterMiamiCF Фьюри выбрал между Роналду и Месси
27 мая, 16:47
Мировой футбол
©ФК ПСЖ У "Реала" неприятности? В сети появилось интригующее видео Мбаппе с президентом Франции
27 мая, 07:46
Мировой футбол
©УЕФА Стал известен обладатель "Золотой бутсы"
26 мая, 17:00
Мировой футбол
©fcbarcelona.com Английский топ-клуб заинтересован в Хави
26 мая, 11:13
Мировой футбол
©twitter.com/InterMiamiCF "Интер Майами" узнал свою участь без Месси
25 мая, 23:32
Мировой футбол
©the-afc.com Бывший клуб Исламхана выиграл азиатскую Лигу чемпионов
25 мая, 19:42
Мировой футбол
©ФК "Манчестер Юнайтед" "Манчестер Юнайтед" захотел себе творца сенсации с клубом АПЛ
25 мая, 17:02
Мировой футбол
©ФК ПСЖ Мбаппе "кидала". В ПСЖ привели доводы
24 мая, 23:00
Мировой футбол
©twitter.com/AlNassrFC_EN Роналду разоблачили и решили оставить без миллионов
24 мая, 20:04
Мировой футбол
©twitter.com/InterMiamiCF Месси "кинул" фанатов: в МЛС нашли способ разрулить ситуацию
24 мая, 12:53
Мировой футбол
©ФК "Интер Майами" В "Интер Майами" приняли решение по Месси
24 мая, 11:13
Мировой футбол
©twitter.com/AlNassrFC_EN/InterMiamiCF Фанаты вынесли окончательный вердикт соперничеству Роналду и Месси
24 мая, 08:08
Мировой футбол
©ФК "Аль-Наср" Фейл или финт? Видео трюка Роналду, спасшего клуб от поражения
24 мая, 07:21
Мировой футбол
©ФК "Аль-Наср" Драма с удалением и камбэком случилась в дерби с участием Роналду
24 мая, 00:54
Мировой футбол
©ФК "Бешикташ" Зайнутдинов завоевал первый трофей с "Бешикташем"
22 мая, 22:41
Мировой футбол
©ФК "Барселона" "Барселона" определилась с заменой Хави. Он отказал "Реалу" и "Челси"
22 мая, 21:06
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi/ Месси осуществил мечту американцев. Подробности
22 мая, 14:54
Мировой футбол
©instagram.com/ailiyas22 18-летний казахстанец забил первый гол в чемпионате Португалии

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus