"Барселона" определилась с заменой Дембеле

"Барселона" заинтересована в приобретении португальского полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силвы, передает "Чемпионат".

По его трансферу началась усиленная работа.

Сам 28-летний футболист тоже хочет пополнить каталонский клуб, поэтому будет настаивать на трансфере, если поступит официальное предложение. В настоящий момент стороны находятся в поисках оптимального для всех решения.

В сезоне-2022/23 Силва сыграл за "горожан" 55 матчей, в которых забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт действует до конца июня 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 80 миллионов евро.

Напомним, что "Барселона" осталась без Усмана Дембеле, который решил перейти в ПСЖ. И теперь ему ищут замену. При этом парижане хотя предложить взять на его место в аренду Неймара.

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