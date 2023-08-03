ПСЖ готовится объявить о переходе Дембеле из "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле завершает переход в ПСЖ. Об этом в своем твиттере сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, уже к субботе француз подпишет контракт, который будет действовать пять лет - до июня 2028-го. Футболист уже прошел медицинское обследование. "Барселона" за Дембеле 50 миллионов долларов.

Напомним, в сезоне-2022/2023 на счету Дембеле 35 матчей за "Барселону" во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и девятью результативными передачами.