В ПСЖ решили отправить Неймара в аренду. Назван клуб

31-летний бразильский нападающий ПСЖ Неймар может перебраться в испанскую Ла лигу, сообщает Sport.

По данным сайта, парижане предложили "Барселоне" взять в аренду футболиста на один сезон. Это может стать частью сделки по переходу Усмана Дембеле, который решил променять каталонский клуб на парижский.

Напомним, Неймар уже играл за "Барселону", это было с 2013 по 2017 год. А уже оттуда перешел в ПСЖ, где играет последние несколько лет. Тогда парижский клуб заплатил за бразильского нападающего 222 миллиона евро.

В минувшем сезоне-2022/23 Неймар сыграл за ПСЖ 29 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 17 результативных передач. Контракт футболиста с ПСЖ рассчитан до июня 2025 года.

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