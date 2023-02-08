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В Азии появился "король" всевозможных ЧМ. Он уже огорчил Месси и Видаля

В Азии появился "король" всевозможных ЧМ. Он уже огорчил Месси и Видаля
©ФИФА

Большая часть футбольных болельщиков вряд ли была знакома с игроками сборной Саудовской Аравии до их перформанса на чемпионате мира-2022 в Катаре, где команда стала единственной, которой удалось переиграть будущих триумфаторов из Аргентины. Не так популярен за пределами своей страны наверняка был и 31-летний полузащитник Салем Аль-Давсари, однако сейчас его имя на слуху, ведь он действительно стал своего рода "королем" всевозможных ЧМ. Корреспондент Vesti.kz объяснил, почему этими словами можно охарактеризовать Салема.

Саудовский полузащитник стал одним из героев своей сборной на минувшем мундиале. Но все началось еще в квалификации на этот турнир, в рамках которой Аль-Давсари забил пять голов. На самом же ЧМ Салем отличился дважды, забив два из трех мячей всей команды.

Сначала Аль-Давсари красивейшим ударом принес сенсационную победу над Аргентиной (2:1), после которой многие эксперты вовсе засомневались, что "альбеселесте" выйдут в плей-офф (эх, как они ошибались...). Просто посмотрите, как разобрался в том эпизоде Салем:

В третьем туре группового этапа он забил гол престижа в ворота Мексики (1:2). К сожалению для хавбека, выступления его сборной в рамках ЧМ-2022 на этом завершились, но многие фанаты точно запомнили его, и в первую очередь за "конфетку" в ворота Аргентины.

С учетом того, что Аль-Давсари забивал еще и на ЧМ-2018, на его счету три мяча на мировых первенствах. Согласитесь, что это более чем достойно для футболиста сборной Саудовской Аравии.

Но "королем" мы прозвали его не только за традиционные ЧМ, которые проводятся раз в четыре года, но и за клубный чемпионат мира (КЧМ). Накануне именно благодаря безукоризненному исполнению пенальти Салема саудовский "Аль-Хиляль" неожиданно переиграл бразильский "Фламенго" в полуфинале. 

"Аль-Хиляль" является родной командой Аль-Давсари, и практически всю карьеру он играет за нее. В прошлом сезоне именно этот клуб выиграл азиатскую Лигу чемпионов. Что касается "Фламенго", то это действующий обладатель Кубка Либертадорес (южноамериканская Лига чемпионов), и именно бразильский клуб был большим фаворитом встречи.

На четвертой минуте он реализовал пенальти, открыв счет. Свой второй 11-метровый он забил уже на девятой добавленной минуте первого тайма. Во втором тайме Аль-Давсари по-прежнему был одним из лучших на поле и в конечном итоге стал автором голевой передачи на аргентинца Лусиано Вьетто. Таким образом, Салем поучаствовал во всех трех голах своей команды и вывел ее в первый в клубной истории финал КЧМ - 3:2.

Теперь в финале Аль-Давсари со своей командой сыграет либо с мадридским "Реалом", либо с "Аль-Ахли" из Египта. Второй полуфинал пройдет уже этой ночью - стартовый свисток прозвучит в 01:00 по времени Астаны, а прямая трансляция будет доступна на телеканале Qazsport.

Для "Аль-Хиляля" и самого Салема это третий КЧМ. В конце 2019-го и 2021-го саудовский коллектив добирался до полуфинала, в котором неизменно проигрывал. Также они уступали и в матче за третье место. Теперь же "Аль-Хиляль" обновил свои достижения в этом турнире, и во многом благодаря Аль-Давсари.

Всего на КЧМ во всех сезонах Салем сыграл восемь матчей. В них он забил четыре гола и отдал два результативных паса. Опять-таки, статистика, как и на традиционных мундиалях, впечатляет.

Лишь один раз за свою карьеру Аль-Давсари уезжал из родного "Аль-Хиляля" - с января до лета 2018-го он был в аренде в испанском "Вильярреале". Там ему дали сыграть лишь в последнем туре Ла Лиги. Он вышел на замену во втором тайме в игре с "Реалом" при счете 0:2. Но к финальному свистку на табло была зафиксирована ничья - 2:2. Голевыми действиями Салем не отметился, но помог "желтой субмарине" сотворить этот мини-камбэк.

Наверняка вы задумались: зачем "Вильярреал" арендовал Аль-Давсари, если дал ему сыграть лишь 33 минуты в последнем туре? И ответ кроется в соглашении между футбольной федерацией Саудовской Аравии и Ла Лигой. В том сезоне по договоренности и в целях развития футбола в Саудовской Аравии испанские клубы арендовали девятерых местных футболистов, одним из которых стал Салем. Это была своего рода реклама саудовского футбола.

Но Аль-Давсари проявил себя неплохо в другом плане. Он подучил испанский язык, в отличие от других саудовцев, отправившихся в Ла Лигу. Кроме того, Аль-Давсари на протяжении полугода тренировался с игроками одного из ведущих клубов испанского чемпионата, и это тоже дало ему определенный прогресс. После возвращения из аренды Салем не покидал стан "Аль-Хиляля".

Если на ЧМ-2022 в Катаре Аль-Давсари серьезно огорчил Лионеля Месси, то во вчерашнем полуфинале КЧМ испортил настроение Артуро Видалю и Давиду Луису, защищающим цвета "Фламенго". Кто станет следующей "жертвой" Салема?

Фото: ФИФА, ФК "Вильярреал"©️

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Метки:
Футбол ЧМ-2022 по футболу Саудовская Аравия Месси Лионель ЧМ-2018 по футболу Реал Мадрид

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