Определился первый финалист клубного чемпионата мира по футболу

Саудовский "Аль‑Хиляль" победил бразильский "Фламенго" и стал первым финалистом клубного чемпионата мира по футболу, который проходит в Марокко, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Полуфинальная встреча прошла в Танжере и завершилась со счетом 3:2. В составе победителей дубль оформил Салем Аль‑Давсари (4‑я минута, пенальти и 45-я, пенальти), а также отличился Лусиано Виетто (70-я). У проигравших дубль в активе Педро (20-я, 90+1-я).

При этом "Фламенго" весь второй тайм играл в меньшинстве из-за удаления Жерсона перед самым перерывом.

В финале "Аль‑Хиляль" сыграет с победителем другого полуфинального матча между египетским "Аль‑Ахли" и мадридским "Реалом", который запланирован на 9 февраля.

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