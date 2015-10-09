Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Азар против Роналду: бывший игрок "Челси" отказался копировать легенду

Бывший нападающий мадридского "Реала" и "Челси" Эден Азар поделился интересным эпизодом из своей карьеры в лондонском клубе, сообщают Vesti.kz.

По его словам, тогдашний тренер команды Маурицио Сарри советовал ему брать пример с образа жизни Криштиану Роналду.

"Я сказал ему, что не хочу. Я никогда не злоупотреблял вином, но всегда хотел быть Азаром и на поле, и вне его. Если друзья приглашали меня на ужин, я не отказывался и поступал так же, если мне хотелось бокал вина. Криштиану — это Криштиану, я — Азар. Я просто хотел быть собой и играть в футбол", – приводит слова Азара La Gazzetta dello Sport.

На сегодняшний день 41-летний Роналду выступает за саудовский "Аль-Наср". Он пять раз завоёвывал "Золотой мяч" и столько же выигрывал Лигу чемпионов. Азар завершил профессиональную карьеру три года назад в возрасте 32 лет.


