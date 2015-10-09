Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Автогол решил судьбу матча "Аль-Насра" Роналду в Саудовской Аравии

В рамках 18-го тура саудовской про-лиги сезона "Аль-Наср" на своём поле принимал "Аль-Таавун". Встреча прошла на стадионе "Аль-Авваль Парк" в Эр-Рияде и завершилась минимальной победой хозяев — 1:0, передают Vesti.kz.

Единственный мяч в матче был забит на исходе первого тайма. На 45-й минуте защитник "Аль-Таавуна" Мохаммед Аль-Доссари срезал мяч в собственные ворота, что и стало решающим эпизодом встречи.

Португальский нападающий "Аль-Насра", пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду провёл на поле все 90 минут, однако результативными действиями отметиться не сумел.

После 17 сыгранных матчей "Аль-Наср" набрал 40 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. "Аль-Таавун" с 35 баллами располагается на пятой позиции.

