Анчелотти назвал главное ограбление в истории "Золотого мяча"

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти назвал игрока, который заслуживал выиграть "Золотой мяч", но так и не получил эту награду, передают Vesti.kz.

По мнению 66-летнего специалиста, в истории "Золотого мяча" допущена несправедливость в отношении Паоло Мальдини. Анчелотти считает, что легендарный итальянский защитник должен был выиграть эту награду, но этого не произошло из-за того, что он играл в обороне.

"За свою карьеру Паоло Мальдини заслуживал "Золотой мяч", но единственная причина, почему он его не получил, заключалась в том, что итальянец был защитником", – приводит слова Анчелотти Give me Sport.

Мальдини - легенда "Милана". В августе 2018-го он был назначен директором по развитию клуба, а спустя год получил должность технического директора. Итальянец стал победителем номинации «Лучший европейский менеджер» на вручении наград Golden Boy Awards 2022. В июне 2023 года Мальдини покинул пост технического директора "Милана".

В качестве игрока Мальдини провел за клуб всю карьеру - с 1984 по 2009 год. В составе "россонери" он семь раз выигрывали Серию А, по пять раз брали кубок Лиги чемпионов, Суперкубок Европы и Суперкубок Италии. В 1989 и 1990 году "Милан" завоевал Межконтинентальный кубок, а в 2007 году стал победителем клубного чемпионата мира.

Вместе со сборной Италии защитник добился следующих результатов:

Второе место на ЧМ 1994 года;

Второе место на Евро 2000 года;

Третье место на ЧМ 1990 года.

Назван наиболее вероятный победитель "Суперзолотого мяча"