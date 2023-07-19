"Аль-Наср" согласовал трансфер новичка. Роналду играл с ним в "МЮ"

Защитник английского "Манчестер Юнайтед" Алекс Теллес продолжит карьеру в саудовском "Аль-Насре", за который выступает португальская звезда Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, клубы уже согласовали трансфер бразильского защитника. "Юнайтед" получат четыре миллиона фунтов и бонусы за продажу игрока.

Зарплата Теллеса в "Аль-Насре" составит семь миллионов фунтов в год без учета бонусов. Прошлый сезон бразилец провел на правах аренды в "Севилье".

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Напомним, Теллес играл вместе с Роналду в "МЮ", но зимой португалец со скандалом покинула манкунианцев и перешел в "Аль-Наср". В составе саудовского клуба форвард провел 19 матчей, в которых записал на свой счет 14 голов