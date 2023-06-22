"Аль-Наср" Роналду определился с лишними легионерами

Стало известно, с какими иностранными игроками решил расстаться "Аль-Наср", за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду. Саудовский клуб планирует избавиться от двух игроков уже в летнее трансферное окно, сообщают Vesti.kz.

По информации инсайдера Санти Ауны, "Аль-Наср" хочет продать бразильского полузащитника Луиса Густаво и аргентинского хавбека Пити Мартинеса.

В то же время "Аль-Наср" готовится к объявлению о трансфере полузащитника лондонского "Челси" Хакима Зиеша, а также планирует достичь соглашения по переходу игрока миланского "Интера" Марсело Брозовича.

В чемпионате Саудовской Аравии действует лимит на легионеров. Для заявки марокканца Зиеша и хорвата Брозовича "Аль-Насру" необходимо отзаявить двух других иностранных футболистов.

Криштиану Роналду принял решение о завершении карьеры

Роналду перешел в "Аль-Наср" в январе этого года. Португалец провел 16 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, в которых забил 14 голов и сделал две результативные передачи.

Жалгас Жумаглов: новый контракт с UFC, бой со СЛОМАННОЙ ногой, почему Алмабаеву и Максуму легче