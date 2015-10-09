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"Аль-Наср" нашёл новый клуб для отказавшегося играть с Роналду звёздного форварда

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"Аль-Наср" нашёл новый клуб для отказавшегося играть с Роналду звёздного форварда Криштиану Роналду. Фото: ФК "Аль-Наср"©

Нападающий саудовского "Аль-Насра" Джон Дуран хочет вернуть в Европу. Колумбиец уже начал искать себе новый клуб, передают Vesti.kz.

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Нападающий саудовского "Аль-Насра" Джон Дуран хочет вернуть в Европу. Колумбиец уже начал искать себе новый клуб, передают Vesti.kz.

По информации Sport.es, кандидатура 22-летнего форварда была предложена каталонской "Барселоне". Спортивному директору "сине-гранатовых" Деку предложили арендовать Дурана с опцией возможного выкупа.

Также колумбийца предложили "Бенфике". Португальский клуб уже ведет переговоры с "Аль-Насром" о переходе нападающего, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Вторую половину прошлого сезона 22-летний форвард провел в аренде в "Зените. В составе петербургского клуба он сыграл девять матчей и забил два гола.

Ранее сообщалось, что Дуран не хочет возвращаться в "Аль-Наср", где выступает звёздный португалец Криштиану Роналду. В саудовском клубе также не рассчитывают на колумбийца.

Напомним, "Аль-Наср" покупал Дурана полтора года назад за 77 миллионов евро. Его контракт с саудовским клубом рассчитан до 2030 года.

Вторую половину прошлого сезона 22-летний форвард провел в аренде в "Зените. В составе петербургского клуба он сыграл девять матчей и забил два гола. Рыночная стоимость колумбийца – 15 миллионов евро.


 

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