Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Комментарии

"Аль-Наср" нашел распасовщика для Роналду

"Аль-Наср" нашел распасовщика для Роналду
©ФК "Аль-Наср"

Полузащитник лондонского "Челси" Хаким Зиеш может продолжить карьеру в саудовском "Аль-Наср", за который выступает португальский форвард Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Низаара Кинселлы, в летнее трансферное окно "Аль-Наср" намерен подписать минимум двух игроков, одним из которых может стать Зиеш. В саудовском клубе видят в Зиеше отличного распасовщика для главной звезды команды - Роналду.

"Аль-Наср" нашел Роналду нового звездного партнера

В минувшем сезоне 30-летний марокканец провел 24 матча за "Челси" во всех турнирах и записал в свой актив три ассиста. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Зиеша составляет 18 миллионов евро.

Роналду перешел в "Аль-Наср" в январе этого года. Португалец провел 16 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, в которых забил 14 голов и сделал две результативные передачи.

Криштиану Роналду принял решение о завершении карьеры

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия Футбольные трансферы

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 10:11
Мировой футбол
©ФК "Аль-Наср" "Аль-Наср" нашел распасовщика для Роналду
Сегодня , 09:24
Мировой футбол
©instagram.com/zinchenko Игрок "Арсенала" жестко высказался о россиянах и белорусах
Сегодня , 07:41
Мировой футбол
©instagram.com/pablogavi "Барселона" установила рекорд XXI века среди топ-5 европейских чемпионатов
Сегодня , 00:43
Мировой футбол
©twitter.com/AlNassrFC_EN Роналду высказался об уровне футбола в Саудовской Аравии
Вчера , 23:49
Мировой футбол
©twitter.com/FabrizioRomano Моуринью ответил на предложение возглавить клуб из Саудовской Аравии
Вчера , 20:53
Мировой футбол
©instagram.com/romelulukaku/ "Главный антигерой" финала Лиги чемпионов определился с клубом
Вчера , 19:59
Мировой футбол
©planetfootball.com "Раз в 50 лет". Мбаппе высказался о феномене Месси и Роналду
Вчера , 13:38
Мировой футбол
©uefa.com УЕФА забанил клуб в Лиге конференций: для него это дебютное попадание в еврокубки
Вчера , 12:18
Мировой футбол
©ФК "Аль-Наср" Криштиану Роналду объяснил значение Siu! при праздновании голов
Вчера , 12:02
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi Стала известна реакция Мбаппе на уход Месси из ПСЖ
Вчера , 10:24
Мировой футбол
©instagram.com/erling.haaland Вскрылся интересный факт о Холанде
Вчера , 10:00
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi Месси ответил, станет ли тренером после завершения игровой карьеры
Вчера , 08:50
Мировой футбол
©instagram.com/lukamodric10 Модрич сделал заявление о своем будущем
Вчера , 08:32
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi ​Месси назвал четверых игроков, с которыми чувствовал себя наиболее комфортно
Вчера , 08:14
Мировой футбол
©twitter.com/FabrizioRomano ПСЖ выдвинул ультиматум Мбаппе
Вчера , 07:37
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi Месси сделал "Интер Майами" пятым по популярности американским клубом в Instagram
13 июня, 23:56
Мировой футбол
©twitter.com/BarcaUniversal "Он заслужил". Месси назвал лучшего тренера в своей карьере
13 июня, 15:45
Мировой футбол
©УЕФА Саудовский клуб предложил контракт "главному антигерою" финала Лиги чемпионов. Известна зарплата
13 июня, 13:53
Мировой футбол
©ФК "Аль-Наср" Криштиану Роналду упал в цене и потерял статус самого дорогого игрока
13 июня, 11:13
Мировой футбол
©twitter.com/ManCity Фабрегас высказался о зависимости будущего "Манчестер Сити" от Гвардиолы
13 июня, 09:55
Мировой футбол
©twitter.com/lequipe "Реал" готов купить Мбаппе в летнее трансферное окно
13 июня, 08:01
Мировой футбол
©instagram.com/cristiano Криштиану Роналду и Джорджина Родригес подписали добрачный контракт
12 июня, 22:29
Мировой футбол
©ФК "Реал" Лука Модрич отказался от 80 миллионов евро ради выступления за "Реал"
12 июня, 18:44
Мировой футбол
©globallookpress.com "Cтанет намного популярнее". Неймар предрек расцвет МЛС с приходом Месси
12 июня, 14:51
Мировой футбол
©football.by Стало известно будущее Гвардиолы после требла с "Манчестер Сити"
12 июня, 11:06
Мировой футбол
©planetfootball.com Замена Месси и Роналду. Названы лидеры нового поколения футболистов
12 июня, 09:11
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi У Месси возникли проблемы в Китае
12 июня, 08:17
Мировой футбол
©fifa.com Гол на 86-й минуте определил победителя МЧМ-2023 по футболу
11 июня, 23:59
Мировой футбол
©psg.fr Неймару сделали предложение на 200 миллионов евро
11 июня, 20:36
Мировой футбол
©FC Juventus Вслед за Роналду? Чемпиону мира предложили контракт в Саудовской Аравии

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus